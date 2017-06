1 SHARES Delen Tweet

Davy Klaassen is naar verluidt in gesprek met het Italiaanse Lazio Roma. Dit weten diverse Italiaanse media vandaag te melden.

Journalist Alfredo Pedullà claimt in een televisie-uitzending op de Italiaanse tv dat Claudio Lotito, de president van de ploeg uit Rome, in de afgelopen dagen intensief in contact heeft gestaan met Klaassen en zijn management. Volgens de media in Italië ziet Lazio de aanvoerder van Ajax als ‘de uitverkorene’ op de transfermarkt, iemand die zeker naar het Stadio Olimpico gehaald moet worden. Daarom zou de preses van Lazio Klaassen een vet contract voor zijn neus houden.

Naar verluidt heeft Ajax een transfersom van rond de 25 miljoen euro in haar hoofd. Naast Lazio zou ook het Engelse Everton in de markt voor hem zijn.