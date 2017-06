2 SHARES Delen Tweet

Feyenoord wil Jonathan de Guzman terughalen naar De Kuip. Dit weten diverse Italiaanse media vandaag te melden. Hij zou voor drie miljoen euro op te halen zijn bij zijn werkgever Napoli.

De middenvelder speelde van 2005 tot 2010 ook al in de hoofdmacht van de Rotterdamse club. Daarna kwam de Oranje-international uit voor RCD Mallorca, FC Villarreal, Swansea City, SSC Napoli, Carpi en Chievo Verona. Bij de laatstgenoemde speelde de 29-jarige voetballer in het afgelopen seizoen 27 wedstrijden in de Serie A.