Voormalig Ajax-speler Gabri staat in de belangstelling van Ajax om daar trainer van Jong Ajax te worden. Dit weet het medium Le Matin te melden.

De voormalig middenvelder is momenteel actief als trainer in de jeugdopleiding van Barcelona. Hij werd de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht met interesse van FC Sion. Die club lijkt nu voor Paolo Tramezzani te gaan. Volgens het Zwitserse Le Matin wordt de kans dat Gabri komt steeds kleiner. Interesse van Ajax wordt in dat verband gesuggereerd.