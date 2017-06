0 SHARES Delen Tweet

Vitesse wil Thulani Serero van Ajax overnemen. Zijn contract bij de Amsterdammers is afgelopen dus kan hij transfervrij overstappen naar een andere club. Ook het Spaanse Deportivo La Coruna is in de markt voor hem.

De Telegraaf schrijft op vrijdag: “Vitesse doet een poging om Thulani Serero (27) transfervrij in te lijven. Maar de Arnhemmers hebben geduchte concurrentie van Deportivo La Coruña, dat reeds een eerste gesprek met de ex-Ajacied voerde. De Zuid-Afrikaan kwam afgelopen seizoen niet meer in de plannen van Ajax voor, hield zijn conditie op peil bij Jong Ajax en speelde een enkele keer mee met het elftal van Marcel Keizer en John Heitinga. Hoewel Deportivo een veel hoger salaris kan bieden dan Vitesse, zijn de Arnhemmers niet bij voorbaat kansloos. Serero voelt zich thuis in Nederland en zei op gevoel te kiezen.”