Richario Zivkovic heeft een persoonlijk akkoord bereikt met KV Oostende. Dit weet ‘Het Laatste Nieuws’ te melden. Nu moet zijn huidige werkgever Ajax nog rond zien te komen.

De Belgische club is nog in gesprek met Ajax over de hoogste van de transfersom. Zivkovic moet bij Oostende de vervanger worden van Landry Dimata.