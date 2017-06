1 SHARES Delen Tweet

Anderson López (18) maakt de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar AS Monaco. Dit weet de journalist Gianluca di Marzio te melden. Hij publiceerde ook een foto van de jongeling die poseert bij zijn nieuwe club.

De rechtsbuiten maakte afgelopen seizoen al regelmatig deel uit van Ajax Onder 19, waarmee hij ook in de UEFA Youth League actief was. López stapte in 2013 over van de jeugdacademie van Vitesse naar die van Ajax.

Het achttienjarige talent zal volgend seizoen geen deel uitmaken van de jeugdopleiding van AS Monaco. De aanvaller mag direct ervaring opdoen in het buitenland en wordt verhuurd aan de Belgische tweededivisionist Cercle Brugge, dat dezelfde eigenaren heeft als Monaco.