1 SHARES Delen Tweet

Zlatan Ibrahimovic gaat spelen voor Los Angeles Galaxy. Dit weet de Spaanse sportkrant Marca vandaag te melden. Zijn verbintenis bij Manchester United loopt af en vanwege zijn hardnekkige blessure zal deze niet verlengd worden.

Marca heeft uit diverse bronnen vernomen dat Ibrahimovic en LA Galaxy in maart een éénjarig contract overeen zijn gekomen. Verwacht wordt dat de Zweed in december volledig is hersteld van zijn blessure. Het nieuwe seizoen in de Major League Soccer begint in maart.