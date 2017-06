0 SHARES Delen Tweet

Joel Veltman heeft een aanbieding van Ajax om zijn contract te verlengen nog in beraad. Dit weet Voetbal International te melden.

‘Normaal is het of bijtekenen of vertrekken, aangezien ik nog maar een jaar heb. Dat vind ik ook logisch. Na mijn vakantie zal er duidelijkheid komen, maar de prikkel om een stap te maken is nu wel groter dan voorheen. De aanbieding is een mooi signaal van Ajax, ze willen dat ik blijf, maar het is nu misschien wel een mooi moment om elders te kijken. Maar dan moet ook wel de juiste club voorbij komen, vooralsnog is er niets concreet. Ik wacht wel af en heb geen haast.’