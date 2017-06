Roger Schmidt (50) gaat aan de slag hij China. Hij heeft een contract getekend bij Roger Schmidt. Hij was ook in beeld bij Ajax om de opvolger te worden van Peter Bosz.

De club staat halverwege zevende in de Chinese competitie. Schmidt heeft voor tweeënhalf jaar getekend.

We are glad to have Mr. Roger Schmidt join us. Welcome to Beijing! pic.twitter.com/NMOACnfC9h

— Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) 10 juni 2017