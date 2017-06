0 SHARES Delen Tweet



All Goals & highlights HD – Sweden 2-1 France… από footyscore

Zweden heeft gisteren verrassend van Frankrijk gewonnen in de strijd om plaatsing voor het WK. In eigen huis wonnen ze met 2-1.

In de eerste helft was het Oliver Giroud die op een fraaie manier de Fransen op voorsprong zette. Nog voor rust was het Durmaz die de gelijkmaker maakte.

In het tweede bedrijf leek het lang op een gelijkspel uit te draaien. Totdat Ola Toivonen in de diepe blessuretijd de bal vanaf de middenlijn binnenschoot.