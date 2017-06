0 SHARES Delen Tweet

Wesley Sneijder probeert te voorkomen dat Nigel de Jong naar Ajax vertrekt. Dit weten diverse Turkse media te melden. De Amsterdammers zouden een oogje hebben op hun voormalige speler. Sneijder ziet in De Jong nog een goede speler voor zijn werkgever ‘Cim Bom’.

De nieuwe Kroatische oefenmeester van Galatasaray heet Igor Tudor en deze trainer heeft De Jong niet nodig, zo heeft hij al laten weten. Sneijder schaart de mannetjesputter, in het verleden van Manchester City en AC Milan, echter onder zijn goede vrienden en wil dat hij in Istanbul blijft wonen. Bovendien vindt de recordinternational van het Nederlands elftal dat De Jong belangrijk is voor Cim Bom met zijn strijdlust en ervaring.