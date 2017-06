6 SHARES Delen Tweet

Feyenoord wil Ola John terughalen naar de Eredivisie. De 25-jarige buitenspeler staat onder contract bij Benfica maar komt er daar niet aan te pas. In navolging van de Rotterdammers heeft ook PSV zich gemeld voor hem. Ook het Spaanse Deportivo La Coruna zou hem in de gaten houden. Dit weet de Spaanse krant Marca te melden. Zijn contract in Lissabon loopt nog tot 2019.

De aanvaller kwam in de periode 2010-2012 uit voor FC Twente, nadat hij de jeugdopleiding in Enschede had doorlopen. Via de Tukkers verdiende hij een overstap naar de Portugese topclub. Ook wist hij een plek in het Nederlands elftal te veroveren, maar die rol bleef beperkt tot één interland.