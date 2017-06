0 SHARES Delen Tweet

Vaclav Cerny staat bekend bij Ajax als een groot talent. Afgelopen seizoen onder trainer Peter Bosz kwam hij er amper aan te pas. De vleugelaanvaller is opzoek naar speeldtijd. Het liefst bij Ajax maar anders maar bij een andere club.

“Loyaliteit aan een club is mooi, maar niet als je helemaal niet speelt. Natuurlijk zou ik er de voorkeur aan geven om in de komende drie seizoenen veel te spelen”, aldus Černý tegenover iSport. “Ik heb nooit een conflict gehad met Bosz, maar nu hij weg is wil ik niet over hem praten.”

Ambitieus blijft Černý wel. “Ik wil nog steeds de beste speler bij Ajax worden en elk seizoen twintig doelpunten maken. Ik zit er al vier jaar, ken er iedereen. Het zou stom zijn om te zeggen dat ik wil vertrekken, maar in de voetballerij moeten spelers ook kijken naar wat het beste voor henzelf is, om beter te worden.”