1 SHARES Delen Tweet

Clubs die de verdediging willen versterken met Davinson Sanchez moeten een grote zak geld meebrengen naar Amsterdam. Naar verluidt willen de Amsterdammers een transfersom van vijftig miljoen euro voor hem vangen. Dit weet het Italiaanse medium Corriere dello Sport te melden.

AC Milan zou navraag hebben gedaan naar de contractstatus van de Colombiaan en het volgende antwoord hebben gekregen: voor minder dan vijftig miljoen euro wisselt Sánchez niet van club. De ploeg uit Milaan is onlangs overgenomen door steenrijke Chinezen, maar het is onbekend of die ook daadwerkelijk vijftig miljoen euro willen betalen voor de Ajacied, die in het afgelopen seizoen erg goed presteerde.