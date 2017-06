1 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft een vraagprijs gehanteerd van 30 miljoen euro voor aanvoerder Davy Klaassen. De Amsterdammers zijn momenteel in gesprek met Everton om te praten over een overgang. Dit weet de Telegraaf te melden.

In de afgelopen dagen is de interesse in een stroomversnelling gekomen. Naar verluidt is Everton bereidt om 25 miljoen beer te tellen voor middenvelder. De besprekingen gaan dus verder.