Warner Han zet zijn carriere voort bij SC Heerenveen. Hij komt over van Feyenoord en tekent een contract voor drie seizoenen.

Op de clubwebsite spreekt technisch manager Gerry Hamstra zich uit over zijn komst. “We zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan tijdens onze zoektocht naar een nieuwe doelman. Warner is een keeper met een goede persoonlijkheid die uitstekend in ons profiel past.”