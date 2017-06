3 SHARES Delen Tweet

Feyenoord ziet in Sinan Gumus (23) de opvolger van Eljero Elia. Dit weet ElF Voetbal te melden. Hij staat onder contract bij Galatasaray en is daar de laatste tijd in een bloedvorm met vijf goals en twee assists in zijn laatste vier wedstrijden.

Naast de Rotterdammers zijn ook SSC Napoli, SC Freiburg en Hamburger SV voor hem in de race. Het is derhalve nog de vraag of Gumus, die in 2014 overkwam van VfB Stuttgart naar Gala, wel heil ziet in de Eredivisie.