3 SHARES Delen Tweet

Nicolas Isimat-Mirin zou dichtbij een vertrek zijn naar het Duitse Hoffenheim. Dit weet de Franse krant L’Equipe te melden.

Volgens de Franse krant wordt er door de clubs aangestuurd op een akkoord over ongeveer 5 miljoen euro. De Fransman zou een contract voor vier seizoenen kunnen ondertekenen in Duitsland. Een en ander zou in de komende dagen rond kunnen komen.