Feyenoord en het Turkse Basaksehir hebben een akkoord bereikt over de transfer van Eljero Elia. De vleugelaanvaller vertrekt voor 1,2 miljoen euro bij de Rotterdammers. Dit weet het medium Fanatik te melden.

Het nieuws is geen verrassing, daar Elia al langer in de belangstelling staat van de verrassing van het afgelopen Süper Lig-seizoen. Eind vorige maand maakte Voetbalzone melding van een persoonlijk akkoord tussen Elia en Basaksehir. Het was dus enkel nog wachten op het jawoord van directeur Martin van Geel van Feyenoord en dat lijkt er nu gekomen. De dertigjarige aanvaller werd ook aan Fenerbahçe gelinkt.

Feyenoord houdt slechts een beperkt deel van de transfersom over. In mei meldde het Algemeen Dagblad dat Elia een percentage van het bedrag opstrijkt en dat ook zijn voormalige club Werder Bremen ‘flink meedeelt’ in de opbrengst. “Dat maakt dat Feyenoord alleen iets aan de speler zal overhouden als er een forse transfersom wordt bedongen”, concludeerde de krant. Elia kwam in 2015 over over van Werder.