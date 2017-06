5 SHARES Delen Tweet

De directie van Ajax staat op het punt om Marcel Keizer te promoveren tot hoofdtrainer. Hij is nou nog de trainer van Jong Ajax en functioneert daar goed. Hij eindigde vorig seizoen verrassend op de tweede plaats in de Jupiler League.

Op dit moment is de beloftentrainer in gesprek met de clubleiding om de puntjes op de i te zetten. Volens VI is Ajax onder de indruk van de 48-jarige oefenmeester, die een swingend elftal van Jong Ajax maakte. Met het doorschuiven naar de hoofdmacht hoopt men de ingezette lijn door te trekken.

Fijn om te weten is dat Keizer ook een goede band heeft met assistent Dennis Bergkamp. Keizer leidde eerder Telstar, FC Emmen en SC Cambuur. Op 29 juni begint Ajax al aan het nieuwe seizoen.