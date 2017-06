0 SHARES Delen Tweet

Jairo Riedewald staat in de belangstelling van Chelsea. Dit weten diverse Engelse media vandaag te melden. In de winterstop was Wolfsburg al in de markt voor hem. Onder trainer Peter Bosz was de verdediger annex middenvelder op een zijspoor beland.

Naar verluidt zijn ‘The Blues’ bereidt om vijftien miljoen euro voor hem neer te leggen. Chelsea beschikt na de zomer in ieder geval niet meer over de Engelse routinier John Terry en dient zich nu in de breedte te versterken, zeker met het oog op Champions League-voetbal.