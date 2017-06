0 SHARES Delen Tweet

Hector Moreno verlaat PSV voor AS Roma. Met de transfer is een bedrag van bijna zes miljoen euro gemoeid. Lang werd gedacht dat Roma voor Rick Karsdorp ging. De overgang is inmiddels bevestigt.

De Romeinen zijn onder de indruk van zijn defensieve kracht, maar ook zijn aanvallende bijdrage is als pluspunt aangemerkt. Dit seizoen kwam de Mexicaan maar liefst tot zeven goals in 32 competitieduels.