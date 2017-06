1 SHARES Delen Tweet

Rafael van der Vaart vindt dat hij een betere balbeheersing heeft dan de Portugese superster Cristiano Ronaldo. De middenvelder speelt vandaag de dag voor het Deense FC Midtjylland. Bij die club is hij niet onomstreden en moet het dikwijls doen met een plek op de reservebank.

“Ik wil gewoon nog een goed jaar spelen en dan laten zien wat ik kan. Wanneer ik nog een jaar lekker in Nederland kan ballen, dan zal ik daar zeker over nadenken. Ajax blijft natuurlijk mijn club, maar daarvoor moet ik eerst een heel goed jaar draaien bij Midtjylland.”

Het talent van oud-ploeggenoot Ronaldo zit volgens Van der Vaart vooral verborgen in de manier waarop zijn mentaliteit kwaliteiten aanboort. “Ik was altijd onder de indruk van hem als atleet, hij is natuurlijk een fenomeen.”