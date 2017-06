1 SHARES Delen Tweet

Er wordt hard getrokken aan de spelers van Ajax. Davy Klaassen lijkt op weg naar Everton, Joel Veltman naar Tottenham Hotspur en nu is ook bekend geworden dat Matthijs de Ligt zich in de belangstelling mag heugen van de Duitse grootmacht Bayern Munchen. Dit weet het medium BILD vandaag te melden.

De Ligt kende een stormachtig jaar, waarin hij doorbrak, uitgroeide tot basisspeler en al meerdere interlands voor het Nederlands elftal speelde. Niet gek dus dat Europese topclubs de fysiek ijzersterke tiener nauwlettend in de gaten houden. De vraag is echter of De Ligt zelf ook wil, want in het verleden wees hij al diverse topclubs af omdat hij zich in Amsterdam beter kan ontwikkelen..