Espanyol en Swansea City zijn in de markt voor Marko Vejinovic. Bij Feyenoord is hij op het tweede plan beland en mag uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Tijdens het afgelopen seizoen beschikte Vejinovic niet over een basisplaats bij Feyenoord, maar dat lijkt bovenstaande clubs niets uit te maken. Het is nu wachten of de interesse ook echt doorgezet gaat worden.