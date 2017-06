7 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft zich versterkt met een middenvelder van AZ. De Amsterdammers hebben de jeugdinternational Teun Bijleveld (19) een contract voor twee seizoenen gegeven met een optie voor nog een seizoen.

De tiener begint in het beloftenelftal, in de Jupiler League. “Ik voel me ontzettend blij en vereerd dat ik bij Ajax mag gaan spelen. Ik heb met veel plezier bij AZ gevoetbald, maar was diep in mijn hart altijd Ajax-fan. Mooi dat ik dat nu mag uitdragen”, reageert Bijleveld op de website van zijn kersverse werkgever.