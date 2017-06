2 SHARES Delen Tweet

PSV heeft verregaande interesse in Maxime Soulas. Hij is een achttienjarige verdediger van het Franse Montpellier. De Eindhovenaren zijn momenteel in onderhandeling om hem over te nemen. Dit weet de Telegraaf te melden.

Als beide clubs akkoord gaan, dan zal Soulas een driejarig contract gaan tekenen in Noord-Brabant. De jonge voetballer maakte in het afgelopen seizoen deel uit van PSV onder 19. Met dat team kwam hij onder meer uit in de UEFA Youth League.