Feyenoord hoeft er niet op te rekenen dat Renato Tapia de club op korte termijn zal gaan verlaten. Dit weten divere media uit Peru te melden. Sinds zijn komst van FC Twente is hij bij de Rotterdammers geen vaste waarde geworden. Hij mag dan ook vertrekken.

“Sinds mijn tijd bij Feyenoord hebben we de beker en de landstitel gewonnen. Er is heel veel concurrentie in de selectie en dan kan je op de bank terechtkomen. Nu gaan we naar de Champions League en wil ik daar bij zijn. Ik moet strijden voor speeltijd. Als ik de rust bewaar, gaat het uiteindelijk goedkomen.”