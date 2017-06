0 SHARES Delen Tweet

Davy Klaassen verruilt Ajax voor het Engelse Everton. Dit melden beide clubs via haar digitale kanalen. De Amsterdammers ontvangen maar liefst 28,5 miljoen euro voor haar aanvoerder. In Liverpool tekent hij een contract voor vijf seizoenen en gaat daar een salaris verdienen van rond de 100.000 euro per week.

“Natuurlijk hadden wij onze aanvoerder liever nog een jaar hier gehouden, maar Davy is inmiddels 24 jaar. Hij maakt al zes seizoenen deel uit van de A-selectie, nadat hij hier de gehele jeugdopleiding doorlopen heeft Eigenlijk is hij daarmee een voorbeeld voor spelers die vanuit onze jeugd in het eerste elftal komen”, vertelt directeur spelersbeleid Marc Overmars op de clubwebsite.