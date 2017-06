0 SHARES Delen Tweet

Cristiano Ronaldo wil weg uit Spanje en dus vertrekken bij Real Madrid. De steraanvaller is woest op de wijze hoe hij behandeld wordt door de Spaanse belastingdienst. Dit weet het het Portugese A Bola te melden.

De aanvaller zit in Spanje in de juridische problemen vanwege belastingontduiking. Tussen 2011 en 2014 zou hij de fiscus in Spanje voor een kleine vijftien miljoen euro hebben genaaid en daarvoor moet hij zich binnenkort verantwoorden bij de rechter. Real Madrid steunt hun speler en zegt er van overtuigd te zijn dat hij correct heeft gehandeld, maar volgens de Portugese krant voelt Ronaldo zich het slachtoffer van een heksenjacht, waardoor hij geen zin heeft om nog langer in Spanje te voetballen.

Naar verluidt zijn clubs uit Engeland en China voor hem in de markt. In Madrid heeft hij nog een contract tot medio 2021. Hij zal dus een fortuin moeten opleveren.