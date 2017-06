3 SHARES Delen Tweet

PSV heeft vleugelaaanvaller Hirving Lozano vastgelegd. Hij heeft in Eindhoven een contract getekend tot medio 2023. Dit meldt de club via haar digitale huis. Naar verluidt is er een transfersom van minimaal tien miljoen euro voor hem betaald.

Hij komt over van het Mexicaanse Pachuca. Waar hij in 150 wedstrijden goed was voor 43 goals. Hij is ook international van Mexico.

PSV TV verwelkomde Lozano op Schiphol, en reed met hem mee naar Eindhoven. Bekijk zijn eerste PSV-interview hier: https://t.co/zGHFNmOIZh pic.twitter.com/QzKJhPNPGg — PSV (@PSV) 19 juni 2017