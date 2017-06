9 SHARES Delen Tweet

Feyenoord zou interesse hebben in voormalig Ajacied Nigel de Jong. Dit weet het Turkse NTVSpor te melden. Momenteel speelt de middenvelder voor Galatasaray waar hij nog een contract voor een seizoen heeft. Hij zou mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Eerder stond de 32-jarige onder contract bij Los Angeles Galaxy, AC Milan, Manchester City, Hamburger SV en Ajax. Het is nog niet duidelijk of de hoofdpersoon in dit transfergerucht een terugkeer naar Nederland daadwerkelijk ziet zitten.