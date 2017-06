0 SHARES Delen Tweet

Gaston Pereiro mag zich in de belangstelling heugen van twee Italiaanse clubs. Het gaat om Lazio Roma en Atalante Bergamo. Dit weet Voetbal International te melden.

Het is onduidelijk in hoeverre PSV openstaat voor een vertrek van de aanvaller, die er tot nu toe niet in slaagde zijn belofte echt in te lossen.