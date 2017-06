3 SHARES Delen Tweet

Mocht Jetro Willems vertrekken bij PSV dan zien de Eindhovenaren in de Braziliaan Kenedy zijn opvolger. Aan de back van PSV wordt momenteel hard getrokken. Dit weet Voetbal International te melden.

Bij de Premier League-middenmoter wist de rappe Kenedy (21) echter geen basisplek te veroveren, en derhalve werd het voor hem een verloren seizoen. Zijn contract bij Chelsea loopt nog tot medio 2020 door, maar de Londenaren zouden openstaan voor zowel een huur- als een permanente transfer. Ook vanuit Spanje en Italië is belangstelling in de oud-speler van Fluminense, die in 2015 bij The Blues tekende.