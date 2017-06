1 SHARES Delen Tweet

PSV is hard bezig om de aanval voor komend seizoen te versterken. Gisteren werd al bekend dat Hirving Lozano voor een miljoenenbedrag wordt overgenomen van het Mexicaanse Pachuca en nu wilen de Eindhovenaren ook een poging wagen om Vincent Janssen voor een seizoen te huren van het Engelse Tottenham Hotspur.

Technisch directeur van PSV praat over de aanval: “Voorin hebben we de zaken nu op orde. Er komt een aantal jonge spelers aan en met onder anderen Jürgen Locadia, Luuk de Jong en Gastón Pereiro hebben we verschillende opties in huis”, zo gaf hij te kennen in het Algemeen Dagblad.

Luuk de Jong kan terugkijken op een zeer teleurstellend seizoen. De kans is dan ook aanwezig dat hij nog voor het begin van het seizoen veertrekt bij de Eindhovenaren, omdat hij wellicht behoefte heeft aan een nieuwe omgeving.