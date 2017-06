0 SHARES Delen Tweet

Amin Younes staat open voor een vertrek bij Ajax. Dit zei hij in een gesprek met het medium Die Zeit. De buitenspeler kan terugkijken op een goed seizoen en maakte vooral furore in de Europa League.

“Als er iets moois langskomt dat bij mij past en ook voor Ajax interessant, dan kunnen we daar in overleg naar kijken.” Torino zou interesse hebben in de Duitse vleugelaanvaller en tussen de twaalf en vijftien miljoen voor hem overhebben.