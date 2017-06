3 SHARES Delen Tweet

In de traditionele openingswedstrijd van het seizoen speelt Feyenoord dit jaar tegen het Spaanse Real Sociedad. De aftrap is die dag om 14:30 uur.

Real Sociedad eindigde afgelopen seizoen knap als zesde in de Spaanse Primera División. Zodoende is het duel voor Feyenoord een serieuze krachtmeting in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen. Een week na de openingswedstrijd wacht het duel met Vitesse om de Johan Cruijff Schaal (zaterdag 5 augustus), terwijl het team van trainer Giovanni van Bronckhorst op zondag 13 augustus aan de Eredivisie begint met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.