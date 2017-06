0 SHARES Delen Tweet

Nu de komst van Marten de Roon niet doorgaat schakelt het Italiaanse Lazio Roma door naar Jordy Clasie. Dit weet het medium Il Messaggero te melden. De middenvelder moet het bij zijn club Southampton doen met een reserverol. Bij Lazio moet hij de opvolger worden van Lucas Biglia. Hij staat voor een vertrek.

Southampton lijkt niet moeilijk te gaan doen over een vertrek van Clasie. De oud-Feyenoorder die in 2015 overkwam voor zo’n vijftien miljoen euro, zou bereid zijn Clasie te verhuren met een optie tot koop voor tien miljoen euro. De 25-jarige controleur stond in zijn debuutjaar in Engeland nog 20 keer in de basis, maar kwam in zijn afgelopen seizoen maar tot twaalf Premier League-optredens als basisklant. Negen keer werd hij gewisseld.