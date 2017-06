5 SHARES Delen Tweet

Wesley Sneijder staat niet direct afwijzend tegenover een terugkeer naar Ajax. Gisteren werd bekend dat hij door Galatasaray zou zijn aangeboden bij de Amsterdammers.

volgens het medium Ajansspor heeft Sneijder alleszins positief gereageerd op het voornemen van Galatasaray om hem naar Ajax te sturen. Dat betekent niet dat er al een deal bereikt is, want de transfer heeft nog behoorlijk wat haken en ogen, maar Sneijder en zijn werkgever staan er in ieder geval allebei voor open.

Naast Ajax is ook Zenith St. Petersburg voor hem in de markt en zou er interesse zijn vanuit Amerika.