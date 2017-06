3 SHARES Delen Tweet

PSV heeft zich versterkt met het Braziliaanse talent Mauro Júnior. De 18-jarige aanvaller/middenvelder tekent voor vijf seizoenen in de lichtstad. Hij komt over van het Braziliaanse Desportivo Brasil.

Marcel Brands is blij met de nieuwe Braziliaanse aanwinst: ‘Hij heeft tijdens zijn stage een goede indruk achtergelaten. Sindsdien hebben we het contact warm gehouden.’ Om de transfer tot stand te laten komen was het nodige geduld nodig: ‘We moesten wachten tot hij achttien jaar werd, dat is hij in mei geworden. Vanaf dat moment hebben we alles in gang gezet.’