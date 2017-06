1 SHARES Delen Tweet

AS Monaco heeft er veel voor over om haar pareltje Kylian Mbappé te behouden. Ze zouden zijn salaris met maar liefst 900 % willen verhogen. Momenteel verdiend hij 18.000 euro per week. En nu zou dit 162.000 euro per week kunnen worden. Dit weet het medium Le Journal du Dimance te melden.

De Franse international wordt gelinkt aan een tranfers in de zomermaanden, waarbij Real Madrid, Paris Saint-Germain en Arsenal het meest serieus lijken te zijn.

Met name de interesse van de Spaanse grootmacht zou bijzonder concreet zijn, en De Koninklijke zou al een bod hebben uitgebracht. Real-trainer Zinedine Zidane schijnt een groot fan te zijn van Mbappé.