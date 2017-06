0 SHARES Delen Tweet

Ajax wil Ridgeciano Haps losweken van AZ. Dit weet Voetbal International te melden. Ook Feyenoord is geinteresseerd in de linksback maar de Alkmaarders schijnen maar liefst 10 miljoen euro voor hem te vragen. Een bedrag dat de Rotterdammers niet kunnen betalen.

Ajax heeft wel genoeg geld op de bank, maar het is maar zeer de vraag of men ook daadwerkelijk zo ver wil gaan voor Haps. Overmars wil het dan in ieder geval gaan proberen, maar als de voetballer van AZ echt te duur blijkt, dan zullen de Amsterdammers vermoedelijk voor een andere optie gaan. Er ligt in ieder geval een shortlist klaar, met daarop ook een aantal spelers uit het buitenland.