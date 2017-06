2 SHARES Delen Tweet

AS Roma wil na Hector Moreno nog een speler van PSV halen. Ze hebben namelijk verregaande interesse in Jetro Willems. Dit weet het Italiaanse Calciomercato te melden.

De Serie A-club haalde Moreno al binnen voor het centrum en Rick Karsdorp lijkt de nieuwe rechtsback te worden in Rome. Blijkbaar kijkt AS Roma veel Eredivisie-voetbal, want nu zou dus ook Willems in beeld zijn. Ook Galatasaray en een aantal Engelse clubs zouden gecharmeerd zijn van diens spel.