Ajax ziet in doelman Benjamin van Leer de opvolger van Diederik Boer. Laatstgenoemde vertrok naar PEC Zwolle. Volgens de Telegraaf is hij al gespot in de Amsterdam ArenA om te praten over een transfer. Van Leer heeft bij Roda JC nog een contract tot 2019.

“Eerder informeerde Ajax ook naar Frederik Rønnow van Brondby en Hendrik van Crombrugge van KAS Eupen, maar uiteindelijk werden de pijlen gericht op de doelman, die zeven jaar deel uitmaakte van de jeugdopleiding van PSV, maar ’slechts’ tot veertien duels in Jong PSV kwam. Bij Ajax zien ze in Van Leer degene die dit jaar de concurrentie kan aangaan met André Onana en – bij een vertrek van de keeper uit Kameroen – later diens plek kan innemen.”