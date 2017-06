1 SHARES Delen Tweet

Robin van Persie is nog niet klaar bij Fenerbahce. De spits wil nog een keerte kampioen worden met de Turkse grootmacht. Dit zegt hij in een onderhoud met Sporx.

‘Mijn contract bij Fenerbahce loopt nog een jaar door. Ik ben nog niet klaar bij deze club. Ik wil met deze club kampioen worden. De club heet een nieuwe trainer en ik hoor goede verhalen over hem. Ik houd me tijdens mijn vakantie fit om optimaal het nieuwe seizoen in te gaan.’