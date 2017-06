0 SHARES Delen Tweet

Atletico Madrid wil stunten met de komst van ZLatan Ibrahimovic. De superspits is transfervrij nadat zijn contract bij Manchester United niet werd verlengd. Ze willem hem halen als het aantrekken van Diego Costa niet lukt. Dit weet het medium Tuttosport te melden.

De goalgetter van Chelsea wordt al geruime tijd gelinkt aan een terugkeer naar Los Colchoneros. Het is de vraag of Antonio Conte trek heeft in het vertrek van de Braziliaanse Spanjaard, gezien zijn status bij de Engelse kampioen.

Door een transferverbod is Atlético Madrid niet in staat om nieuwe spelers aan te trekken in de zomermaanden van 2017. Ibrahimovic zou vanaf 2018 weer fit kunnen zijn, en wordt daarom gezien als ideaal alternatief.