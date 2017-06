2 SHARES Delen Tweet

Pelle Clement zet zijn carriere voort bij het Engelse Reading. Dit meldt de club vandaag via haar digitale huis. In Amsterdam had hij nog een contract tot medio 2018.

De aanvallende middenvelder speelde sinds 2006 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 26 oktober 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de KNVB Beker wedstrijd Kozakken Boys – Ajax (1-6). Tot nu toe speelde Clement vier officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax, hij scoorde daarin drie keer.