4 SHARES Delen Tweet

De kogel is eindelijk door de kerk. Rick Karsdorp verruilt Feyenoord voor AS Roma. De Rotterdammers ontvangen in eerste instantie veertien miljoen euro voor de vleugelverdediger. Dat bedrag kan oplopen tot negentien miljoen euro. In Rome heeft hij voor vijf seizoenen getekend.

“We verliezen met Rick een goede speler, maar dit is een deal waar wij ons in kunnen vinden”, stelt technisch directeur Martin van Geel. “Voor Rick is het mooi om zijn carrière te vervolgen bij een mooie club in een topcompetitie als de Serie A en we wensen hem daar veel succes.”