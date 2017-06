0 SHARES Delen Tweet

Vorig seizoen verruilde Viktor Fischer Ajax voor het Engelse Middlesbrough maar een succes werd dit niet. Nu is bekend geworden dat hij een contract heeft getekend bij het Duitse FSV Mainz. Hij heeft daar voor vier seizoenen getekend.

De Deense middenvelder speelde in het afgelopen seizoen slechts 436 minuten in het eerste elftal. In deze wedstrijden wist hij geen enkele keer te scoren. Het is onbekend welk bedrag Mainz op tafel legt voor de international van Denemarken, die nog beschikte over een contract tot de zomer van 2019 in Engeland.