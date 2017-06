2 SHARES Delen Tweet

Vitesse staat voor een opvallende transfer. Naar verluidt is het dichtbij het aantrekken van Tim Matavz. Hij is overbodig geworden bij FC Augsburg en moet in Arnhem de opvolger worden van Ricky van Wolfswinkel. Hij vertrok voor vijf miljoen euro naar het Zwitserse FC Basel.

Hij moet in Arhem alleen nog een medische keuring ondergaan. De Sloveense spits kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor 1. FC Nürnberg.